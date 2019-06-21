Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl: Aşkımızı doya doya yaşayalım sonra…
4.5 ay önce Amsterdam’da nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı geçen günlerde boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Kötü günleri geride bırakan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı Arnavutköy’de görüntülendi. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ilgi çekici açıklamalarda bulundu…
Giriş Tarihi: 21.6.2019 10:09Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 10:13
4.5 ay önce Amsterdam'da nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı geçen günlerde boşanmanın eşiğinden dönmüştü.