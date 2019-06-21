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Ünlü şarkıcı : Aşkımızı doya doya yaşayalım sonra…

4.5 ay önce Amsterdam’da nikah masasına oturan ile geçen günlerde boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Kötü günleri geride bırakan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı Arnavutköy’de görüntülendi. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ilgi çekici açıklamalarda bulundu…

Giriş Tarihi: 21.6.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 10:13
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl: Aşkımızı doya doya yaşayalım sonra…

4.5 ay önce Amsterdam'da nikah masasına oturan ile geçen günlerde boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl: Aşkımızı doya doya yaşayalım sonra…
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