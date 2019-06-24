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'i hayranları bile tanıyamadı!

'i gören hayranları tanıyamadı Çekimleri süren, TRT1’deki ‘Diriliş-Osman Gazi’nin başrolünde oynayan Burak Özçivit yeni imajı olay oldu . Rol gereği saçlarını ve sakallarını uzatan Burak Özçivit’i sevenleri ise tanımakta zorluk çektiler.

Giriş Tarihi: 24.6.2019 23:37 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 00:49
Burak Özçivit'i hayranları bile tanıyamadı!

Geçtiğimiz sezon Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'yi canlandıracak ismin kim olduğu açıklanmıştı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından sezon bitmeden başarılı ve yakışıklı oyuncu 'in kadroda yer aldığı müjdesini vermişti.

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Burak Özçivit'i hayranları bile tanıyamadı!
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