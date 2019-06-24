Burak Özçivit'i hayranları bile tanıyamadı!

Geçtiğimiz sezon Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'yi canlandıracak ismin kim olduğu açıklanmıştı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından sezon bitmeden başarılı ve yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in kadroda yer aldığı müjdesini vermişti.