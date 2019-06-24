Burak Özçivit'i hayranları bile tanıyamadı!

Burak Özçivit 'i gören hayranları tanıyamadı Çekimleri süren, TRT1’deki ‘Diriliş-Osman Gazi’nin başrolünde oynayan Burak Özçivit yeni imajı olay oldu . Rol gereği saçlarını ve sakallarını uzatan Burak Özçivit’i sevenleri ise tanımakta zorluk çektiler.
Giriş Tarihi: 24.6.2019 23:37Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 00:49
Geçtiğimiz sezon Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'yi canlandıracak ismin kim olduğu açıklanmıştı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından sezon bitmeden başarılı ve yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in kadroda yer aldığı müjdesini vermişti.