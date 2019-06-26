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ve 'un şaşırtan atışması...

ve 'un sosyal medya üzerinden atışması hayranlarını şaşırttı. İmaj değişikliğine giden ve yeni imajını takipçileriyle paylaşan Okan Kurt, "Bıyık candır." notunu düştü. Okan Kurt'un bu paylaşımına sessiz kalmayan Demet Akalın'dan şaşırtan bir yorum geldi. İşte Okan Kurt ve Demet Akalın'ın atışması...

Giriş Tarihi: 26.6.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 10:03
Demet Akalın ve Okan Kurt'un şaşırtan atışması...

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla yeni imajını duyuran 'a, 'dan "Acaba kimi dinledin?" şeklinde yorum geldi.

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Demet Akalın ve Okan Kurt'un şaşırtan atışması...
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