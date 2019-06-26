Demet Akalın ve Okan Kurt'un şaşırtan atışması...

Demet Akalın ve Okan Kurt'un sosyal medya üzerinden atışması hayranlarını şaşırttı. İmaj değişikliğine giden ve yeni imajını takipçileriyle paylaşan Okan Kurt, "Bıyık candır." notunu düştü. Okan Kurt'un bu paylaşımına sessiz kalmayan Demet Akalın'dan şaşırtan bir yorum geldi. İşte Okan Kurt ve Demet Akalın'ın atışması...
Giriş Tarihi: 26.6.2019 10:00Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 10:03
Sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla yeni imajını duyuran Okan Kurt'a, Demet Akalın'dan "Acaba kimi dinledin?" şeklinde yorum geldi.