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’dan Karslı birincisine büyük destek

, ’ta hayvancılık yapan birincisi ’ın eğitimine destek olmak istediğini söyledi. Alişan yaptığı paylaşımda “Bu kardeşime ulaşmak ve burs vermek görevimiz” dedi

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019
Alişan’dan Karslı LGS birincisine büyük destek

Ünlü sanatçı Alişan, Kars Sarıkamış'ta hayvancılık yapan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) birincisi Adil Karadağ'ın peşine düştü. Alişan, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla başarılı öğrenciye ulaşmak ve ona burs vermek istediğini söyledi.
Alişan, video paylaşımının altına şu satırları yazdı:
"Tanıştırayım, bu kardeşlerimiz Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu Köyü Okulu öğrencisi... İçlerinden Adil Karadağ, LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Demek ki; başarı için önemli olan para ve imkanlar değil, düzenli ve planlı çalışmak ve istemek. Seni tebrik ederim kardeşim, maşallah. Bu kardeşime ulaşmak ve burs vermek de bizim görevimiz. Eğer kabul ederlerse ben hazırım. Sana sonuna kadar helal olsun."

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Alişan’dan Karslı LGS birincisine büyük destek
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