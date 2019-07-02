Sibel Can'ın kızı Melisa ile paylaşımına yorum yağdı!
Şarkıcı Sibel Can'ın oyuncu Hakan Ural'dan olan kızı Melisa son dönemin en merak edilen isimlerinden. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Melisa Ural annesine olan benzerliği ile de dikkat çekiyor. Sibel Can'ın sık sık birlikte tatile çıktığı kızı Melisa Ural'la Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar oldukça beğeniliyor. Son olarak Sibel Can'ın kızı Melisa ile yaptığı paylaşıma ise yorum yağdı. Abla kardeş yakıştırmaları yapılan anne kız bu durumdan oldukça memnun gibi görünüyor. İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ile yaptığı paylaşım...
Giriş Tarihi: 2.7.2019 09:19Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 09:22
Şarkıcı Sibel Can'ın Instagram hesabından kızı ile paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı. Paylaşımın altına "kardeş gibisiniz" yazan takipçileri Sibel Can'ın kızı ile Melisa ile olan benzerliğine de vurguda bulundu.