Dilan Çiçek Deniz aslında… Dilan Çiçek Deniz’in hızla kilo vermesinin nedeni belli oldu!
Güzel oyuncu Dilan Çiçek, hızla kilo vermeye başlamış, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar takipçilerini korkutmuştu. Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, zayıflığı ile ilgili sorulara yanıt verdi. Dilan Çiçek Deniz’in kilo verme nedeni meğer…
Giriş Tarihi: 3.7.2019 16:51Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 17:08
Oyuncu Dilan Çiçek, hızla kilo vermeye başlamış, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar takipçilerini korkutmuştu.