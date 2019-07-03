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aslında… Dilan Çiçek Deniz’in hızla kilo vermesinin nedeni belli oldu!

Güzel oyuncu Dilan Çiçek, hızla kilo vermeye başlamış, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar takipçilerini korkutmuştu. Başarılı oyuncu , zayıflığı ile ilgili sorulara yanıt verdi. Dilan Çiçek Deniz’in kilo verme nedeni meğer…

Giriş Tarihi: 3.7.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 17:08
Dilan Çiçek Deniz aslında… Dilan Çiçek Deniz’in hızla kilo vermesinin nedeni belli oldu!

Oyuncu Dilan Çiçek, hızla kilo vermeye başlamış, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar takipçilerini korkutmuştu.

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Dilan Çiçek Deniz aslında… Dilan Çiçek Deniz’in hızla kilo vermesinin nedeni belli oldu!
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