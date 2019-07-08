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ve ’dan şoke eden karar...

Oyuncu ve geçtiğimiz ay nişanlanarak hayranlarını şaşırtmıştı. Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz nişanlandığını duyurduktan sonra hayranlarının bir kısmı çifti tebrik ederken bir kısmı kararlarını erken bularak eleştirmişti. Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz’dan şaşırtan bir karar daha geldi. İşte Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz’ın şoke eden kararı…

Giriş Tarihi: 8.7.2019 14:54 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 14:57
Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz’dan şoke eden karar...

Geçtiğimiz ay nişanlanan ve ayrıldı. Sosyal medya hesabından ayrılık kararını duyuran 19 yaşındaki Miray Akay, "Biz yapamadık. Ayrılmaya karar verdik ama birbirimizi hala çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

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Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz’dan şoke eden karar...
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