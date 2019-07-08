Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz’dan şoke eden karar...

Oyuncu Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz geçtiğimiz ay nişanlanarak hayranlarını şaşırtmıştı. Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz nişanlandığını duyurduktan sonra hayranlarının bir kısmı çifti tebrik ederken bir kısmı kararlarını erken bularak eleştirmişti. Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz’dan şaşırtan bir karar daha geldi. İşte Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz’ın şoke eden kararı…
Giriş Tarihi: 8.7.2019 14:54Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 14:57
Geçtiğimiz ay nişanlanan Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz ayrıldı. Sosyal medya hesabından ayrılık kararını duyuran 19 yaşındaki Miray Akay, "Biz yapamadık. Ayrılmaya karar verdik ama birbirimizi hala çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.