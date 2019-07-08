Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz’dan şoke eden karar...

Geçtiğimiz ay nişanlanan Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz ayrıldı. Sosyal medya hesabından ayrılık kararını duyuran 19 yaşındaki Miray Akay, "Biz yapamadık. Ayrılmaya karar verdik ama birbirimizi hala çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.