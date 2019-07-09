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’ün için yaptığı paylaşım olay oldu!

Birlikte oynadıkları dizide tanışıp aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncu ile oyuncu , Temmuz 2016'da muhteşem bir düğünle evlenmişlerdi. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu 3. evlilik yıldönümlerini kutladı. Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Neslihan Atagül paylaştığı fotoğraflara duygusal bir not da eklemeyi ihmal etmedi. İşte Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğul için yazdığı o sözler…

Giriş Tarihi: 9.7.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 9.7.2019 16:35
Neslihan Atagül’ün Kadir Doğulu için yaptığı paylaşım olay oldu!

Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ile , Temmuz 2016'da muhteşem bir düğünle evlenmişlerdi.

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Neslihan Atagül’ün Kadir Doğulu için yaptığı paylaşım olay oldu!
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