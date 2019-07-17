Dolunay Soysert arkadaşlarını sevgilisine siper etti

Oyuncu Dolunay Soysert, önceki akşam Karaköy Mana adlı mekanda görüntülendi. Bir arkadaşının doğum günü partisine katılan oyuncu, geceye sevgilisi ile katıldı.







Gecenin ilerleyen saatlerinde gazetecilerin olduğunu öğrenen Soysert, sevgilisinin görüntülenmemesi için arkadaşlarından yardım istedi.







Oyuncu, tüm arkadaşlarının ayağa kaldırıp kendilerine siper olmasını istedi.







Tüm çabalarına rağmen fotoğraflarının çekilmesine engel olamayan Soysert, hızlıca oradan uzaklaşarak gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU