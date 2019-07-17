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arkadaşlarını sevgilisine siper etti

Oyuncu , bir arkadaşının doğum günü partisine sevgilisi ile katıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde gazetecilerin olduğunu öğrenen Soysert, sevgilisinin görüntülenmemesi için tüm arkadaşlarını ayağa kaldırıp kendilerine siper olmasını istedi

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019
Dolunay Soysert arkadaşlarını sevgilisine siper etti

Oyuncu Dolunay Soysert, önceki akşam Karaköy Mana adlı mekanda görüntülendi. Bir arkadaşının doğum günü partisine katılan oyuncu, geceye sevgilisi ile katıldı.



Gecenin ilerleyen saatlerinde gazetecilerin olduğunu öğrenen Soysert, sevgilisinin görüntülenmemesi için arkadaşlarından yardım istedi.



Oyuncu, tüm arkadaşlarının ayağa kaldırıp kendilerine siper olmasını istedi.



Tüm çabalarına rağmen fotoğraflarının çekilmesine engel olamayan Soysert, hızlıca oradan uzaklaşarak gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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Dolunay Soysert arkadaşlarını sevgilisine siper etti
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