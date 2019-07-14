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  • Dizi aşkıydı gerçek oldu! Vatanım Sensin dizisiyle tanınan Pınar Deniz'in sevgilisi de ünlü! İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Dizi aşkıydı gerçek oldu! dizisiyle tanınan 'in sevgilisi de ünlü! İşte ...

Geçtiğimiz yıllarda yayınlanmış ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken bir yapım olan dizi ile tanıdığımız genç oyunculardan olan güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekmişti. Genç ve güzel oyuncu Pınar Deniz daha sonra çeşitli dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı. "Vatanım Sensin" ve "" ile ünlenen Pınar Deniz, 'te yayınlanacak "" adlı yeni gençlik dizisinde rol almaya hazırlanıyor. Dizinin senaryosunun kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Pınar Deniz, 'Burcu öğretmen' rolüyle seyirci karşısına çıkacak. 25 yaşındaki Pınar Deniz yine bir dizi setinde tanıştığı rol arkadaşı ile geçen yıl aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyal medyada da oldukça fazla hayranı bulunan Pınar Deniz son dönemin merak edilen isimlerinden. Birçok kişinin birlikte olduklarını bilmediği ünlü aşıklar aşklarını gözlerden uzak yaşamayı seçiyorlar. Peki Pınar Deniz'in ünlü sevgilisi kim? İşte Pınar Deniz'in sevgilisi ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 14.07.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 07:46
Dizi aşkıydı gerçek oldu! Vatanım Sensin dizisiyle tanınan Pınar Deniz'in sevgilisi de ünlü! İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

dizisinin Yıldız'ı dizisiyle ekranlara dönüyor. "Vatanım Sensin" ve "" ile ünlenen Pınar Deniz, Netflix'te yayınlanacak "" adlı yeni gençlik dizisinde rol almaya hazırlanıyor. Dizinin senaryosunun kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Deniz, 'Burcu öğretmen' rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Daha önce oynadığı Bir Deli Rüzgar dizisinde Berk Cankat ile iki aşığı oynayan Pınar Deniz'in aşkları gerçek olmuştu. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan iki üblü isim Berk Cankat ve Pınar Deniz'in birlikte olduklarını duyanlar oldukça şaşırıyor. İşte Pınar Deniz ve Sevgilisi Berk Cankat ve öğrenince şaşıracağınız ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Dizi aşkıydı gerçek oldu! Vatanım Sensin dizisiyle tanınan Pınar Deniz'in sevgilisi de ünlü! İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

ERCAN - NAZAN KESAL

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Dizi aşkıydı gerçek oldu! Vatanım Sensin dizisiyle tanınan Pınar Deniz'in sevgilisi de ünlü! İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

ERCAN - NAZAN KESAL

Dizi aşkıydı gerçek oldu! Vatanım Sensin dizisiyle tanınan Pınar Deniz'in sevgilisi de ünlü! İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

ERCAN - NAZAN KESAL

Dizi aşkıydı gerçek oldu! Vatanım Sensin dizisiyle tanınan Pınar Deniz'in sevgilisi de ünlü! İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

HAYFA SAFİ TULUN

Dizi aşkıydı gerçek oldu! Vatanım Sensin dizisiyle tanınan Pınar Deniz'in sevgilisi de ünlü! İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

HAYFA SAFİ TULUN

Dizi aşkıydı gerçek oldu! Vatanım Sensin dizisiyle tanınan Pınar Deniz'in sevgilisi de ünlü! İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

HAYFA SAFİ TULUN

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