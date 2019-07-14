Dizi aşkıydı gerçek oldu! Vatanım Sensin dizisiyle tanınan Pınar Deniz'in sevgilisi de ünlü! İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Vatanım Sensin dizisinin Yıldız'ı Pınar Deniz Netflix dizisiyle ekranlara dönüyor. "Vatanım Sensin" ve "Bir Deli Rüzgar" ile ünlenen Pınar Deniz, Netflix'te yayınlanacak "Love 101" adlı yeni gençlik dizisinde rol almaya hazırlanıyor. Dizinin senaryosunun kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Deniz, 'Burcu öğretmen' rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Daha önce oynadığı Bir Deli Rüzgar dizisinde Berk Cankat ile iki aşığı oynayan Pınar Deniz'in aşkları gerçek olmuştu. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan iki üblü isim Berk Cankat ve Pınar Deniz'in birlikte olduklarını duyanlar oldukça şaşırıyor. İşte Pınar Deniz ve Sevgilisi Berk Cankat ve öğrenince şaşıracağınız ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...