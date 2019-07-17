Güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in annesiyle birlikte fotoğrafına beğeni yağdı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek dizisi sezon finali yapınca soluğu tatilde almıştı. Yaptığı her paylaşımla beğeni toplayan güzel oyuncu annesini paylaşınca takipçilerinden yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 17.7.2019 18:36Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 19:03
Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle büyük bir üne kavuşan Hilal Altınbilek, annesiyle birlikte fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Altınbilek'in annesinin güzelliği takipçilerinin ağzını açık bıraktı.