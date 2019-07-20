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Son dakika haberi: ile Feyza Aktan tatilde kavga etti! Bir anda sesler yükseldi ve...

ile Feyza Aktan’ın boşanma haberleri magazin gündemine son dakika haberi olarak bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz ay boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan, Bodrum’da el ele görüntülenmişti. Etraftakilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yürüyüş yaparken objektife takılan Özcan Deniz ile Feyza Aktan’ın Yalıkavak’ta tatil yaptığı ortaya çıktı. Özcan Deniz oğlu Kuzey ve Feyza Aktan ile havuz başında görüntülendi keyifli halleri dikkat çekti. Özcan Deniz, özel güvenlik önlemleri almasına rağmen yine de objektiflerden kaçamadı. Daha sonra ise çift dikkat çeken bir konu üzerine tartışma yaşayınca ünlü şarkıcının sesini yükselttiği duyuldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 20.7.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 11:58
Son dakika haberi: Özcan Deniz ile Feyza Aktan tatilde kavga etti! Bir anda sesler yükseldi ve...

3 hafta önce boşanan ve Feyza Aktan Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Havuza giren çift, kahkahalar eşliğinde yüzerken, bir anda havuzda sesler yükseldi. Boşanmanın üzerinden kısa bir süre geçmişken Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın, Bodrum'daki el ele fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

BODRUM'DA TATİL YAPIYORLAR

İkilinin bu hamlesi herkesi şaşırtırken, ünlü şarkıcı boşandığı eşi ile Bodrum tatillerine son sürat devam ediyor. Özcan Deniz, boşandığı eşi ve oğlu Kuzey için Yalıkavak'taki bir otelin apartını tuttu.

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Son dakika haberi: Özcan Deniz ile Feyza Aktan tatilde kavga etti! Bir anda sesler yükseldi ve...
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