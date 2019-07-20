Son dakika haberi: Özcan Deniz ile Feyza Aktan tatilde kavga etti! Bir anda sesler yükseldi ve...

3 hafta önce boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Havuza giren çift, kahkahalar eşliğinde yüzerken, bir anda havuzda sesler yükseldi. Boşanmanın üzerinden kısa bir süre geçmişken Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın, Bodrum'daki el ele fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

BODRUM'DA TATİL YAPIYORLAR

İkilinin bu hamlesi herkesi şaşırtırken, ünlü şarkıcı boşandığı eşi ile Bodrum tatillerine son sürat devam ediyor. Özcan Deniz, boşandığı eşi ve oğlu Kuzey için Yalıkavak'taki bir otelin apartını tuttu.