Dedektif krizi mahkemeye taşındı

SORUŞTURMA BİTTİ

Gül Gölge ve Elif Gönlüm arasındaki dedektif krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Gölge'nin, 'Dedektif tutup özel hayatımla ilgili görüntüleri kaydettirdi' diyerek şikayetçi olduğu Elif Gönlüm hakkındaki soruşturma tamamlandı. Gönlüm ve dedektif Nuri K. hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



2013'TE KAYDEDİLDİ

Gölge'nin gizlice çekilen ve 2015'te bir internet sitesinde yayınlanan fotoğraf ve videolarının, 2013'ten beri Gönlüm'ün dijital arşivinde bulunduğu tespit edildi. Gönlüm, dedektif tuttuğu iddiasını reddetse de; Gönlüm'ün, özel hayatın gizliliğini ihlal ve özel hayatı ifşa suçlarından yargılanmasına karar verildi.

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