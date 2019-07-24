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  • Ünlü oyuncuyu kimse tanıyamadı! Herkes Sıla’ya benzetti!

Ünlü oyuncuyu kimse tanıyamadı! Herkes Sıla’ya benzetti!

'ın yönetmenliğini üstlendiği 'The Hardest Things' filmi ve 'Behzat Ç.' dizisi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan , Studio11 dergisi için Can Sever'in objektifine sarı saçlı imajıyla poz verdi. Bilgin, oyunculuğu şu sözlerle anlattı: "Oyunculuk hem bedenimde, hem ruhumda daha önce çalışmayan bir sürü kasın çalışmasını sağlıyor. İşim, yüzleşmediğim yanlarımla beni yüzleştiriyor." Oyunculuktan sonra yapımcılığa da soyunan Belçim Bilgin, bir dergi çekimi için imaj değişikliğine giderek saçlarını sarı yaptı. 6 yıl sonra ekranlara yeniden dönmeye hazırlanan Behzat Ç.'nin kadrosunda yer alan güzel oyuncu Belçim Bilgin yeni imajıyla çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 24.07.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 14:27
Ünlü oyuncuyu kimse tanıyamadı! Herkes Sıla’ya benzetti!

Behzat Ç.'nin kadrosunda yer alan güzel oyuncu yeni imajıyla çok konuşuldu. Tüm bu gelişmelerin ardından 'Studio 11' dergisi için objektif karşısına geçen Bilgin, sarı saçlarıyla görenleri şaşırttı. 'The Hardest Things' filmi ve 'Behzat Ç' dizisi için esmer olması gereken oyuncunun saçlarının rengini değiştirmediği peruk takdırdığı öğrenildi. Ünlü oyuncu bu haliyle sosyal medya takipçileri tarafından Sıla'ya benzetildi.

Ünlü oyuncuyu kimse tanıyamadı! Herkes Sıla’ya benzetti!

MANSUR ARK

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Ünlü oyuncuyu kimse tanıyamadı! Herkes Sıla’ya benzetti!

MANSUR ARK

Ünlü oyuncuyu kimse tanıyamadı! Herkes Sıla’ya benzetti!

MANSUR ARK

Ünlü oyuncuyu kimse tanıyamadı! Herkes Sıla’ya benzetti!

MANSUR ARK

Ünlü oyuncuyu kimse tanıyamadı! Herkes Sıla’ya benzetti!

GÖKSEL

Ünlü oyuncuyu kimse tanıyamadı! Herkes Sıla’ya benzetti!

GÖKSEL

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