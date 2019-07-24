Ünlü oyuncuyu kimse tanıyamadı! Herkes Sıla’ya benzetti!

Serdar Akar'ın yönetmenliğini üstlendiği 'The Hardest Things' filmi ve 'Behzat Ç.' dizisi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Belçim Bilgin, Studio11 dergisi için Can Sever'in objektifine sarı saçlı imajıyla poz verdi. Bilgin, oyunculuğu şu sözlerle anlattı: "Oyunculuk hem bedenimde, hem ruhumda daha önce çalışmayan bir sürü kasın çalışmasını sağlıyor. İşim, yüzleşmediğim yanlarımla beni yüzleştiriyor." Oyunculuktan sonra yapımcılığa da soyunan Belçim Bilgin, bir dergi çekimi için imaj değişikliğine giderek saçlarını sarı yaptı. 6 yıl sonra ekranlara yeniden dönmeye hazırlanan Behzat Ç.'nin kadrosunda yer alan güzel oyuncu Belçim Bilgin yeni imajıyla çok konuşuldu.