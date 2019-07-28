En büyük hayalim konserlerimle Türkiye’yi gezmek

BUGÜN NELER OLDU

Uzun bir aradan sonra 'Bambaşka' adlı albümü ile müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, sanat ve özel hayatı ile ilgili sorularımızı yanıtladı...Yeni teknolojiye çok alışamadım, albüm çıkalı bir hafta oldu diyorum ama elimde albüm yok.Artık her şey dijital oldu. Biz de buna uyum sağladık ve albümümüz dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.Alışmışız CD kapağını elimize almaya ama değişim zamanı. Değişime ayak uydurmak lazım. Çok heyecanlı bir süreç. 2 yıllık çalışmanın emeği. Çünkü artık eskisi gibi değil hiçbir şey. Gelir-gider dengesi artık doğru orantılı değil. Albüm satma gibi bir durum olmadığı için para kazanamıyorsunuz ama bir yatırım yapmak zorundasınız.Çünkü markanıza hizmet etmek durumundasınız. Sevenler sizden şarkılar bekliyor. Dolayısıyla kazansanız da kazanmasanızda işinize yatırım yapmak zorundasınız. Kazanımlarımızı sahneden yapmaya çalışıyoruz, o da eskisi kadar çok değil. Ama belirli sanatçılar bunu yürütmekle mukellefiz. İlk çıkış şarkımız, Serdar Ortaç'ın 'Yar Ayrı Gayrın mı Var' adlı şarkısı. Aranjesi Mustafa Ceceli'nin. Farklı ve bambaşka bir soundla çıkmaya karar verdik. Samsun Demir ve Özden Bora'nın da fikrini alarak hareket ettik. 20 yıllık bir şarkı. Bu şarkının slow halini biliyoruz.Yeni jenerasyon bu halini bilmiyordu.Biz yapmış olduğumuz bu sound'la belki biraz eskilerden hatırlatma yapmış olduk.Bunu hiç dinlemeyen genç jerasyonlara sevdirdik ki tepkiler çok güzel. Farklı bir Aslı oldu. Biraz daha popa yöneldim.Sonrası imajdı. Klasik alaturka kıyafetlerden sıyrılarak, sevgili Selim Akar'la çalıştık.Bambaşka bir imaj tasarladı. Klibi İdil Dizdar- Sait Dağdeviren çekti. Albümde yedi şarkı var.Çok adaletli bir camia değil malesef.Bu donanımda olmayıp çok farklı yerlerde olan starlar var. Ben buna kısmet demek istemiyorum. Bu piyasanın adaletli yönetildiğini ve adaletli bir sistemi olduğunu düşünmediğimi söyleyebilirim. İyi ya da kötüyle alakalı bir şey değil bu. Kimin yanında olup olmadığınızla alakalı bir durum. Benim için en önemli şey sokağa çıktığımda yaşlı bir teyzenin 'Aslı'cım bugün televizyon programında çok güzeldin' demesi ya da küçük bir çocuğun şarkımı söylerken bir video göndermesi beni çok mutlu ediyor. Olmak istediğim yerde olup olmadığımın en büyük göstergesi bu.Ben sevgi için yaşıyorum. O sevgi de beni mutlu ediyor. 'Popüler olmak mı yoksa saygın olmak mı?' dersen, ben saygın olmayı seçiyorum. Duruşum ve çizgimle de bunu yansıttığımı sanıyorum. Aslı Hünel markasının olması gerektiği yerde olmadığını kendim söylemiyorum ama son zamanlarda çok duyduğum bir yorum.Farkındalık yaratmak çok önemli. Herkesin yurt dışına açılma hayali var ama benim en büyük hayalim, herkesin beni tanımasını sağlamak ve tüm Türkiye'yi konserlerimle gezmek istiyorum. Sesimi bütün Türkiye'deki insanlarla buluşturmak istiyorum.Yaşadım. Biraz daha hayır demeyi isterdim. Kendimden çok başkalarını düşündüğüm için bana bir iş gelmiş mesela... Ama karşımdakinin benden daha çok ihtiyacı varsa işi ona paslarım.Düşündüğüm ne varsa anlatıyorum. Ama dostunuz da, düşmanınız da nerede bilemiyorsunuz.Bu yüzden bazı şeyleri anlatamama kararı aldım.ALLAH BANAİYİ BİR EŞNASİP ETTİÇok şükür Allah bana o kadar güzel bir eş nasip etti ki... İnan biz flört ediyor gibiyiz. Evli gibi değiliz. Birbirimize saygımız var. Eşim, işimde çok büyük destek. Her şey yolunda.Nasip. Allah'ın verdiğine de, vermediğine de şükretmek lazım. Çocuğumuzu kaybettik, bunda bir hayır olduğunu düşünüyorum. Hayırlısı neyse rabbim onu nasip etsin.