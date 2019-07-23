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  • Nurgül Yeşilçay’dan olay poz! 43 yaşındaki oyuncu fiziği ile büyüledi!

’dan olay poz! 43 yaşındaki oyuncu fiziği ile büyüledi!

Güzel oyuncu , Göcek'te yorgunluk atıyor. Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay'ın yapımcılığını üstlendiği 'Mahalleden Arkadaşlar' filminin çekimlerini tamamladı. Tatil yaptığı otelin çimlerine uzanan Nurgül Yeşilçay formda vücuduyla dikkat çekti. Nurgül Yeşilçay, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında gelen Nurgül Yeşilçay, tatil paylaşımlarına devam ediyor. Dün havanın sıcaklığından isyan eden Nurgül Yeşilçay, kaldığı otelin bahçesinde siyah mayosuyla çimlere sere serpe uzanarak poz verdi. 43 yaşında ve bir çocuk annesi olan Nurgül Yeşilçay, fit vücuduyla da genç kızlara taş çıkarttı.

Giriş Tarihi: 23.07.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 11:10
Nurgül Yeşilçay’dan olay poz! 43 yaşındaki oyuncu fiziği ile büyüledi!

Yaz tatilinin bir kısmını Ahmet Kural ve Murat Cemcir'le birlikte başrolünde oynayacağı bir filmin setinde geçiren , çekimler sonrasında tatile çıktı. Nurgül Yeşilçay yorgunluğunu da çimlere uzanarak attı. Sevgilisi Necati Kocabay'ın yapımcılığını üstlendiği filmin çekimlerinin tamamlanmasının ardından kendini tatil beldesine atan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın tatil pozu!

Nurgül Yeşilçay’dan olay poz! 43 yaşındaki oyuncu fiziği ile büyüledi!

HADİSE

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Nurgül Yeşilçay’dan olay poz! 43 yaşındaki oyuncu fiziği ile büyüledi!

HADİSE

Nurgül Yeşilçay’dan olay poz! 43 yaşındaki oyuncu fiziği ile büyüledi!

ŞEYMA SUBAŞI

Nurgül Yeşilçay’dan olay poz! 43 yaşındaki oyuncu fiziği ile büyüledi!

ŞEYMA SUBAŞI

Nurgül Yeşilçay’dan olay poz! 43 yaşındaki oyuncu fiziği ile büyüledi!

SEREN SERENGİL

Nurgül Yeşilçay’dan olay poz! 43 yaşındaki oyuncu fiziği ile büyüledi!

SEREN SERENGİL

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