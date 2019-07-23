Nurgül Yeşilçay’dan olay poz! 43 yaşındaki oyuncu fiziği ile büyüledi!

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, Göcek'te yorgunluk atıyor. Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay'ın yapımcılığını üstlendiği 'Mahalleden Arkadaşlar' filminin çekimlerini tamamladı. Tatil yaptığı otelin çimlerine uzanan Nurgül Yeşilçay formda vücuduyla dikkat çekti. Nurgül Yeşilçay, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında gelen Nurgül Yeşilçay, tatil paylaşımlarına devam ediyor. Dün havanın sıcaklığından isyan eden Nurgül Yeşilçay, kaldığı otelin bahçesinde siyah mayosuyla çimlere sere serpe uzanarak poz verdi. 43 yaşında ve bir çocuk annesi olan Nurgül Yeşilçay, fit vücuduyla da genç kızlara taş çıkarttı.