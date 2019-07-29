İbrahim Çelikkol geceyi karakolda geçirdi…

Muğla Akyaka'da, gürültü yaptıkları için kendisini uyaran işletmeciyi 6 arkadaşıyla dövdü. Daha önce de Selçuk Sahin ile kavgaya karışan Çelikkol, başka bir mekanda alkollüyken sergilediği aşırı tavırlarla gündeme gelmişti. Olay, gece geç saatlerde Ula'nın turistik Akyaka beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bahadır Kılınç, ruhsatsız olduğu için kapalı olan restoranının önünde otururken, yan restoranda aralarında İbrahim Çelikkol'un da bulunduğu grubu, gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı. Alkollü oldukları öğrenilen Çelikkol ve beraberindekiler Kılınç'ı tekme tokat dövdü.