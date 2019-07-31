İki saatlik Ebru Gündeş şov

BUGÜN NELER OLDU

Müziğin güçlü sesi Ebru Gündeş, geçtiğimiz cumartesi gecesi Kaya Artemis Resort'ta yaklaşık iki bin kişiye yakın misafire konser verdi. Kendine has sahne şovuyla herkesi büyüleyen Gündeş'in neşeli hali dikkat çekti. Şarkılarını, kendisini izlemeye gelen misafirlerle hep bir ağızdan söyleyen şarkıcı, yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Gecede siyah taşlı elbisesi ile gözlere de hitap eden ünlü sanatçı, 'Aşık', 'Araftayım', 'Teşekkür ederim' ve 'Meyhaneci' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Gündeş, performansıyla konuklardan tam not aldı.