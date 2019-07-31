Kimse Bilmez’in oyuncusu Zehra Yılmaz 26 oldu

ATV dizisi 'Kimse Bilmez'de rol alan oyuncu Zehra Yılmaz, önceki gün yeni yaşını Kuruçeşme'deki bir suşicide kutladı. 26 yaşına basan Yılmaz'ı, sevgilisi Cem Belevi başta olmak üzere yakın dostları yalnız bırakmadı. Yılmaz'ın, arkadaşlarıyla ve sevgilisiyle fotoğraflarından oluşan doğum günü pastası dikkat çekti. Belevi, sevgilisinin doğum gününü sosyal medyada da 'Tüm dileklerin gerçek olsun en gerçeğim' notuyla kutladı. Zehra Yılmaz ise gecenin sonunda şu mesajı paylaştı: 'İyi ki doğdum, iyi ki ben oldum. Umudum var çokça, hayallerim var sonsuz. Hataları affettim ama unutmadım. Annemin, babamın duasını aldım. Çıkanı hayatıma geri almadım. Aşkı buldum, sevmeyi-sevilmeyi öğrendim. Sustum, sonra konuştum. 'Az çoktur' derler, bence değil. İnsanın da, rızkın da, mutluluğun da bereketi var. Çoğu buldum ama şımarmadım, iyi ki doğdum.'

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