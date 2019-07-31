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  • Aydan Şener hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Eski manken Aydan Şener...

hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Eski manken Aydan Şener...

Yıllar geçiyor fakat bazı ünlüler asla yaşlanmıyor! Bakımlarına bir hayli özen gösteren ünlülerin çoğu adeta yıllara meydan okuyor. Eski manken de o ünlülerden biri. Yıllar geçse de değişmeyen Aydan Şener, yaşıyla hayranlarını şaşkına çevirdi. Yıllarca ekranlarda olan ve bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Aydan Şener hakkındaki bu gerçek şoke etti. 1981 yılında Türkiye Güzeli seçilen Aydan Şener, kısa bir süre mankenlik yaptı. Mankenlikle iş hayatına başlayan Aydan Şener, kariyerine oyunculukla devam etti. Uzun yıllar medya sektöründe çalıştıktan sonra gözlerden uzaklaşan Aydan Şener'in yaşı hayranları tarafından merak konusu oldu. "Aydan Şener kaç yaşında?" sorusunu merak eden hayranları için Aydan Şener'in ve diğer ünlülerin yaşlarını derledik. İşte Aydan Şener ve diğer ünlülerin yaşları...

Giriş Tarihi: 31.07.2019 06:28 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 07:14
Aydan Şener hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Eski manken Aydan Şener...

Bir süre mankenlik yapan ardından oyunculuk kariyerine devam eden ve ses getiren projelerde yer alan hakkındaki şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Bir zamanlar adından sıkça söz ettiren Aydan Şener kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

Aydan Şener hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Eski manken Aydan Şener...

SONGÜL KARLI

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Aydan Şener hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Eski manken Aydan Şener...

SONGÜL KARLI

15 Eylül 1973

Aydan Şener hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Eski manken Aydan Şener...

CÜNEYT ARKIN

Aydan Şener hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Eski manken Aydan Şener...

CÜNEYT ARKIN

7 EYLÜL 1937

Aydan Şener hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Eski manken Aydan Şener...

PINAR ALTUĞ

Aydan Şener hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Eski manken Aydan Şener...

PINAR ALTUĞ

2 Eylül 1974

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