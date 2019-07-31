Aydan Şener hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Eski manken Aydan Şener...
Aydan Şener hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Eski manken Aydan Şener...
Yıllar geçiyor fakat bazı ünlüler asla yaşlanmıyor! Bakımlarına bir hayli özen gösteren ünlülerin çoğu adeta yıllara meydan okuyor. Eski manken Aydan Şener de o ünlülerden biri. Yıllar geçse de değişmeyen Aydan Şener, yaşıyla hayranlarını şaşkına çevirdi. Yıllarca ekranlarda olan ve bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Aydan Şener hakkındaki bu gerçek şoke etti. 1981 yılında Türkiye Güzeli seçilen Aydan Şener, kısa bir süre mankenlik yaptı. Mankenlikle iş hayatına başlayan Aydan Şener, kariyerine oyunculukla devam etti. Uzun yıllar medya sektöründe çalıştıktan sonra gözlerden uzaklaşan Aydan Şener'in yaşı hayranları tarafından merak konusu oldu. "Aydan Şener kaç yaşında?" sorusunu merak eden hayranları için Aydan Şener'in ve diğer ünlülerin yaşlarını derledik. İşte Aydan Şener ve diğer ünlülerin yaşları...
Giriş Tarihi: 31.07.2019
06:28
Güncelleme Tarihi: 31.07.2019
07:14