Bir Zamanlar Çukurova Seul'de yarışacak

Atv'nin büyük ilgi gören dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', 14'üncü kez dağıtılacak ve 61 ülkeden 270 yapımın başvurduğu Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde yarışacak. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'; En İyi Drama ve En İyi Erkek Oyuncu (Uğur Güneş) kategorilerinde Seul Uluslararası Drama Ödülleri'ne aday gösterildi. Ödül töreni, 28 Ağustos'ta gerçekleşecek.



YENİ BÖLÜMLER EYLÜL'DE

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın da oynadığı 'Bir Zamanlar Çukurova', bugüne kadar 15 ülkeye satıldı. Dizinin yeni bölümleri Eylül'de atv'de.

BUGÜN NELER OLDU