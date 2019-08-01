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Seul'de yarışacak

Atv dizisi , Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nde iki ödüle birden aday gösterildi. En İyi Erkek Oyuncu dalında Bir Zamanlar Çukurova’nın başrol oyuncusu aday oldu. , , ve 'ın da oynadığı 'Bir Zamanlar Çukurova', bugüne kadar 15 ülkeye satıldı

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Bir Zamanlar Çukurova Seul'de yarışacak

Atv'nin büyük ilgi gören dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', 14'üncü kez dağıtılacak ve 61 ülkeden 270 yapımın başvurduğu Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde yarışacak. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'; En İyi Drama ve En İyi Erkek Oyuncu (Uğur Güneş) kategorilerinde Seul Uluslararası Drama Ödülleri'ne aday gösterildi. Ödül töreni, 28 Ağustos'ta gerçekleşecek.

YENİ BÖLÜMLER EYLÜL'DE
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın da oynadığı 'Bir Zamanlar Çukurova', bugüne kadar 15 ülkeye satıldı. Dizinin yeni bölümleri Eylül'de atv'de.

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Bir Zamanlar Çukurova Seul'de yarışacak
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