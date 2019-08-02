Sefa Doğanay’ın takipçisinin beş yıl hapsi isteniyor

Komedyen Sefa Doğanay, geçtiğimiz Ocak'ta Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na giderek kendisini rahatsız eden bir kadın hayranı hakkında suç duyurusunda bulundu. Doğanay dilekçesinde; Kuduret D.'nin kendisini saplantı haline getirdiğini, sosyal medyadan iki yıldır kendisini rahatsız ederek ölüm tehdidinde bulunduğunu belirtti. Doğanay, konuyla ilgili şöyle konuştu: "Evimin kapısına kadar geldi ama güvenliği geçemedi. Kendisini ne görmüşlüğüm, ne görüşmüşlüğüm var. İş, ölüm tehditlerine kadar varınca adliyeye geldim. Kız arkadaşımı da tehdit etmişti. 4 aylık uzaklaştırma kararı aldırmıştım. Çocuğu varmış üzüldüm, şikayetimi çektim. Ama ses kayıtlarıyla birlikte çok ağır tacizde bulununca tekrar şikayete geldim."







SUÇLAMAYI REDDETTİ

Kuduret D. ise, Doğanay'ı tanıdığını ancak 2018 Aralık ayından sonra onunla iletişime geçmediğini, başka kişilerin kendisiymiş gibi Doğanay'a mesaj atmış olabileceğini belirterek suçlamayı reddetti.

Soruşturma sonunda Kuduret D.'nin tehdit suçundan iki yıl, hakaret suçundan iki yıl, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan da bir yıl olmak üzere beş yıla kadar hapis cezası alması talep edildi.



'VAZGEÇMEM İÇİN ÖLMEM GEREKİR'

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede; Kuduret D'nin, Doğanay'a 'Vazgeçmem için ölmem gerek bil bunu', 'Bensiz olamazsın', 'Kargoyu niye kabul etmedin? İçindeki flaşta sana söyleyeceklerimi dinlemeni istedim. Sen küfre bile değmezsin. İnsan değilsin sen' gibi tehdit ve hakaret içerikli mesajlar attığı belirtildi.

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