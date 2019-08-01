Hülya Avşar genç kızlara taş çıkardı! Hülya Avşar'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı...

Hülya Avşar yine güzelliği ile büyüledi. Hülya Avşar'ın genç kızlara taş çıkaran bikinili pozu gündeme bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ilerleyen yaşına rağmen fit vücudu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hülya Avşar'ı neredeyse hiç kilolu görmeyişimizin sebebi tabi ki spor. Tam bir tenis tutkunu olan Hülya Avşar düzgün fiziği ve fit vücudunu spora ve sağlıklı beslenmeye borçlu. Yazın tadını çıkaran ünlüler arasında olan Hülya Avşar teknede çektiği bikinili fotoğrafı ile adeta gençlere meydan okudu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Hülya Avşar şu sıralar Ayvalık'ta tatiline devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kaya Çilingiroğlu'nun yumurta yaptığı videoyu paylaşan Avşar kızı bu kez bikinili paylaşım yaptı.Yorumlara kapalı paylaşım yapan Hülya Avşar, binlerce beğeni aldı. Peki bu fit vücudun sahibi Hülya Avşar kaç yaşında? Hülya Avşar'ın yaşını merak ediyorsanız işte güzel sanatçı Hülya Avşar'ın yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...