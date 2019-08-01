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  • Hülya Avşar genç kızlara taş çıkardı! Hülya Avşar'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı...

genç kızlara taş çıkardı! salladı...

yine güzelliği ile büyüledi. Hülya Avşar'ın genç kızlara taş çıkaran bikinili pozu gündeme bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ilerleyen yaşına rağmen fit vücudu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hülya Avşar'ı neredeyse hiç kilolu görmeyişimizin sebebi tabi ki spor. Tam bir tenis tutkunu olan Hülya Avşar düzgün fiziği ve fit vücudunu spora ve sağlıklı beslenmeye borçlu. Yazın tadını çıkaran ünlüler arasında olan Hülya Avşar teknede çektiği bikinili fotoğrafı ile adeta gençlere meydan okudu. aktif kullanan ünlülerin başında gelen Hülya Avşar şu sıralar Ayvalık'ta tatiline devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 'nun yumurta yaptığı videoyu paylaşan Avşar kızı bu kez bikinili paylaşım yaptı.Yorumlara kapalı paylaşım yapan Hülya Avşar, binlerce beğeni aldı. Peki bu fit vücudun sahibi Hülya Avşar kaç yaşında? Hülya Avşar'ın yaşını merak ediyorsanız işte güzel sanatçı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 01.08.2019 08:39 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 08:59
Hülya Avşar genç kızlara taş çıkardı! Hülya Avşar'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı...

yine güzelliği ile büyüledi. Hülya Avşar'ın genç kızlara taş çıkaran bikinili pozu gündeme bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ilerleyen yaşına rağmen fit vücudu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hülya Avşar'ı neredeyse hiç kilolu görmeyişimizin sebebi tabi ki spor. Tam bir tenis tutkunu olan Hülya Avşar düzgün fiziği ve fit vücudunu spora ve sağlıklı beslenmeye borçlu. Yazın tadını çıkaran ünlüler arasında olan Hülya Avşar teknede çektiği bikinili fotoğrafı ile adeta gençlere meydan okudu. aktif kullanan ünlülerin başında gelen Hülya Avşar şu sıralar Ayvalık'ta tatiline devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 'nun yumurta yaptığı videoyu paylaşan Avşar kızı bu kez bikinili paylaşım yaptı.Yorumlara kapalı paylaşım yapan Hülya Avşar, binlerce beğeni aldı. Peki bu fit vücudun sahibi Hülya Avşar kaç yaşında? Hülya Avşar'ın yaşını merak ediyorsanız işte güzel sanatçı ve sizin için derlediğimiz ...

Hülya Avşar genç kızlara taş çıkardı! Hülya Avşar'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

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Hülya Avşar genç kızlara taş çıkardı! Hülya Avşar'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Hülya Avşar genç kızlara taş çıkardı! Hülya Avşar'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı...

MÜGE ANLI

Hülya Avşar genç kızlara taş çıkardı! Hülya Avşar'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı...

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Hülya Avşar genç kızlara taş çıkardı! Hülya Avşar'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı...

İLKER İNANOĞLU

Hülya Avşar genç kızlara taş çıkardı! Hülya Avşar'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı...

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

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