O şarkı, 14 yıl sonra yeniden ATV ekranında

BUGÜN NELER OLDU

ATV'ninsevilen dizisi Kimse Bilmez'in yarın akşam yayınlanacak dokuzuncu bölümünde izleyiciyi bir sürpriz bekliyor. Dizinin başrol oyuncusu Keremcem'in, 2005 yılında atv'de yayınlanan 'Aşk Oyunu' dizisi için bestelediği 'Kadife Kelepçe' adlı şarkı, bölümün final sahnesinde yer alacak. Parçayı, dizide Keremcem'le başrolü paylaşan Özgü Kaya seslendirecek. 14 sene önce rol aldığı ilk dizisi için yaptığı 'Kadife Kelepçe' parçasının hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Keremcem, şunları söyledi: "İlk dizim atv'de yayınlanmıştı ve bana çok uğurlu gelmişti. 'Aşk Oyunu' için Yusuf Adak ile birlikte yaptığımız 'Kadife Kelepçe' şarkısı da bana uğur getirdi. Şarkımı, Özgü gibi eğitimli bir sesin söylemesi beni mutlu etti." Şarkı için özel bir sahne çektiklerini belirten Keremcem, "Tüm ekip, şarkıdaki ruhu ekrana yansıtmak için var gücüyle çalıştı. O sahne, öyle derin bir atmosferde çekildi ki, seyircimiz de hayran kalacak" diye konuştu.