Ünlülerin kuaföründen 2019 saç trendleri

BUGÜN NELER OLDU

Simge, Pelin Karahan, Merve Boluğur ve Bengü gibi birçok ünlü kadının kuaförü Mert Akman; 2019/20 sonbahar/ kış saç trendlerini anlattı. Simge'ye uyguladığı platin sarısı saç imajıyla dikkat çeken Akman, bu yıl sarışınların yılı olacağını söyledi: "Bu sezon uzun saçlar popüler. Kıvırcık, bukleli, dalgalı saçlar çok yaygın. Bu yıl sarışınları daha çok göreceğiz. Ayrıca ortadan ayrılan saç modelleriyle 70'ler geri dönüyor. Düşük at kuyruklarını da tercih edebilirsiniz. Romantik dalgaların modası asla geçmez. Yumuşak dalgalar, biraz uğraş gerektirir ama çok doğal görünür. Sarı ve kahverengi arasındaki renkler de 2019'un trendlerinden biri.