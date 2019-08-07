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: ’da ev istiyorum

Fransız sinemasının efsanevi isimlerinden , yıllar önce aynı filmde oynadığı ile Swissotel’de buluştu. Depardieu, ’ye övgü yağdırıp en büyük hayalini açıkladı

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2019
Gerard Depardieu: Boğaz’da ev istiyorum

ANILARI YAD ETTİLER
Cansel Elçin, 1998'de dünyaca ünlü aktör Gerard Depardieu'nün başrolünü oynadığı Bimbo Land filminde küçük bir rol üstlenmişti. Elçin ile Fransız aktör, önceki akşam İstanbul'da bir araya geldi. İkili, buluşmada Fransa'daki anılarını yad etti. Ülkemizi çok seven Depardieu, Elçin'e Boğaz'dan ev alma hayalini anlattı.

YENİ OYUNUNU İZLEYECEK

Elçin de ünlü aktöre, Türkiye'de gezilip görülecek birçok yer olduğunu söyleyip ona Ege kıyılarından söz etti. Ayrıca Depardieu'yü, Ekim ayında Zorlu'da prömiyer yapacak olan Çıplak Vatandaşlar oyununa davet etti. Oyunu mutlaka izleyeceğini söyleyen aktör, Elçin'den birlikte Ege'yi gezme sözü de aldı.

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Gerard Depardieu: Boğaz’da ev istiyorum
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