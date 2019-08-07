Gerard Depardieu: Boğaz’da ev istiyorum

ANILARI YAD ETTİLER

Cansel Elçin, 1998'de dünyaca ünlü aktör Gerard Depardieu'nün başrolünü oynadığı Bimbo Land filminde küçük bir rol üstlenmişti. Elçin ile Fransız aktör, önceki akşam İstanbul'da bir araya geldi. İkili, buluşmada Fransa'daki anılarını yad etti. Ülkemizi çok seven Depardieu, Elçin'e Boğaz'dan ev alma hayalini anlattı.

YENİ OYUNUNU İZLEYECEK

Elçin de ünlü aktöre, Türkiye'de gezilip görülecek birçok yer olduğunu söyleyip ona Ege kıyılarından söz etti. Ayrıca Depardieu'yü, Ekim ayında Zorlu'da prömiyer yapacak olan Çıplak Vatandaşlar oyununa davet etti. Oyunu mutlaka izleyeceğini söyleyen aktör, Elçin'den birlikte Ege'yi gezme sözü de aldı.