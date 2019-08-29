Haberler Günaydın Haberleri ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a üç yıldız katılıyor

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a üç yıldız katılıyor ATV’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kadrosunu üç yıldız isimle güçlendirdi: Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen. Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu ve Sabina Toziya gibi isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezona fırtına gibi giriyor. Beşinci sezon çekimlerine günler kala, ekibe üç büyük oyuncu daha katıldı. Yeni sezonda; Yeşilçam’ın efsane ismi Selda Alkor’un yanı sıra güzel oyuncu Naz Elmas ve ekranın başarılı ismi Burak Sergen de kadroda... Bu üç isim, sürpriz karakterleri canlandıracak. Hayranları, dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor.

Giriş Tarihi: 29.8.2019 08:21 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 08:23