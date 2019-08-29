İrem Derici’nin isyanı koyun can kasap et derdinde

İrem Derici'ye mesaj göndererek ve evine giderek rahatsız ettiği iddia edilen hayranı hakkında "cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede müşteki İrem Derici'nin olduğu, şüpheli E. K ise müştekinin hayranı olduğu belirtildi. Şüphelinin 3 Haziran 2019 ile 6 Haziran 2019 tarihleri arasında müştekiye, "Günaydın aşkım, seviyorum seni, iyi geceler aşkım" şeklinde mesajlar göndererek tacizde bulunduğu anlatılan iddianamede, şüphelinin 22 Ağustos 2019 tarihinde ise Derici'nin ikametine gittiği kaydedildi. Şüphelinin ikamet önünde Derici'nin çalışanına "İrem Hanım'a aşığım" dediği, 26 Ağustos 2019'da ise yine eve giderek zili çaldığı, müştekiye ismiyle seslendiği belirtildi. Derici'nin şüpheliden şikayetçi olduğu, şüphelinin ise eylemini ikrar ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, "Şüphelinin ses sanatçısı olan müştekiye yönelik aynı suç işleme kararı icrası kapsamında değişik zamanlarda mesaj attığı, evine gitmek suretiyle müştekiye aşık olduğunu ve müştekiyi sevdiğini belirterek müteselsilen cinsel tacizde bulunduğu anlaşılmıştır." denildi. İrem Derici, evine kadar gelip kendisini taciz eden sapık hayranı E.K.’nin mahkeme tarafından serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 29.8.2019 08:05Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 08:11
BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSUNUZ'
İrem Derici, evine kadar gelip kendisini taciz eden sapık hayranı E.K.'nin mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Derici, bazı TV kanallarının reyting için onunla röportaj yapmasına isyan etti.