Amasız fakatsız yanınızdayız

O ANALARA TÜRKÜ YAZDI

Müzisyen Yudum, Diyarbakır anneleri için Analar Ağlamasın adlı bir türkü besteledi. Kızı Karen'le birlikte, PKK'nın kaçırdığı çocukları için eylem yapan annelere destek veren Yudum, "Onların feryadı, beni bu türküyü yazmaya itti. PKK'nın çökertilmesinde annelerin etken olacağını düşünüyorum" dedi.



'TEPKİ GÖSTERİN'

GÜNAYDIN'ın pazar günü yaptığı çağrının ardından, sanat dünyasından Diyarbakır annelerine destek artıyor. Vildan Atasever, "Evlatları için feryat eden anaların sesini 'ama'sız ve 'fakat'sız duymalıyız. Tepkimizi açık şekilde göstermeliyiz" dedi. Uğur Işılak ise "Evladı anasından çalan vicdansızlar... Anaların ahında boğulasınız" diyerek tepkisini gösterdi.



Cenk Eren, "Diyarbakır'daki anneler, inşallah evlatlarına sağ salim kavuşur" dedi.

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