İngilizler, Türk kızını konuşuyor

KRALİYET'İN YÜZÜ

Sen Anlat Karadeniz dizisinin Hazan'ı Gülper Özdemir, geçtiğimiz ay Londra'da rol aldığı reklam filmiyle ilgili konuştu. İngiliz Kraliyet Ailesi'ne ait Regent Crescent Sarayı'nın daire satışları için çekilen reklamda rol alan Özdemir, "Yurt dışındaki bağlantılarımla bu çalışmayı yaptık" dedi.



'TEPKİLER ÇOK İYİ'

Güzelliği ve zarafetiyle İngilizler'den büyük ilgi gören genç oyuncu, "Reklam filmiyle ilgili çok güzel yorumlar ve tepkiler aldım. Devamı da gelecek" diye konuştu. Özdemir, çekimleri Trabzon'da devam eden Sen Anlat Karadeniz'le ilgili ise şunları söyledi: "Ben Sinoplu'yum, Trabzon'da yabancılık çekmiyorum. Trabzon halkı çok tatlı. Sete gelmeleri bizi motive ediyor. Yemekler çok lezzetli. Trabzon'un doğası, yaylaları çok güzel."

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