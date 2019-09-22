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İngilizler, Türk kızını konuşuyor

ATV dizisi Sen ’in yıldızlarından , ’da oynadığı reklam filmiyle İngilizler’i kendine hayran bıraktı. Genç oyuncu, “Çok güzel yorumlar aldım, yurt dışındaki çalışmalarım devam edecek” dedi

Giriş Tarihi: 22.9.2019
İngilizler, Türk kızını konuşuyor

KRALİYET'İN YÜZÜ
Sen Anlat Karadeniz dizisinin Hazan'ı Gülper Özdemir, geçtiğimiz ay Londra'da rol aldığı reklam filmiyle ilgili konuştu. İngiliz Kraliyet Ailesi'ne ait Regent Crescent Sarayı'nın daire satışları için çekilen reklamda rol alan Özdemir, "Yurt dışındaki bağlantılarımla bu çalışmayı yaptık" dedi.

'TEPKİLER ÇOK İYİ'
Güzelliği ve zarafetiyle İngilizler'den büyük ilgi gören genç oyuncu, "Reklam filmiyle ilgili çok güzel yorumlar ve tepkiler aldım. Devamı da gelecek" diye konuştu. Özdemir, çekimleri Trabzon'da devam eden Sen Anlat Karadeniz'le ilgili ise şunları söyledi: "Ben Sinoplu'yum, Trabzon'da yabancılık çekmiyorum. Trabzon halkı çok tatlı. Sete gelmeleri bizi motive ediyor. Yemekler çok lezzetli. Trabzon'un doğası, yaylaları çok güzel."

Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın bu hali bildiğiniz gibi değil!

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İngilizler, Türk kızını konuşuyor
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