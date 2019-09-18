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  • Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın bu hali bildiğiniz gibi değil!

’in Esma’sı ’ın bu hali bildiğiniz gibi değil!

'in 56. bölümü bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" der. Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır. Sen Anlat Karadeniz'in güzel Avukatı Esma, gerçek hayattaki haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncusu 'ın sosyal medya paylaşımları hayranları tarafından çok beğeniliyor. Yaptığı her paylaşımla dikkat çeken Duygu Üstünbaş'ın bu kez de en çok boyu merak konusu oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Avukat Esma'sı Duygu Üstünbaş ve diğer ünlü isimlerin boyları…

Giriş Tarihi: 18.09.2019 15:30 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 15:43
Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın bu hali bildiğiniz gibi değil!

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'in oyuncuları dikkat çekmeye devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz'in başarılı Avukatı Esma karakterini canlandıran oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Sen Anlat Karadeniz'in sevilen oyuncusu Duygu Üstünbaş'ın Instagram hesabını takip eden hayranları gerçek hayattaki fotoğraflarını görünce çok şaşırıyor. Sen Anlat Karadeniz'in Avukat Esma'sı Duygu Üstünbaş'ın fotoğraflarını gören takipçileri güzel oyuncunun en çok boyunu merak ediyor. Sen Anlat Karadeniz'in başarılı ve azimli avukatı Duygu Üstünbaş hem oyunculuğu ile hem de güzelliğiyle büyük beğeni alıyor. 1990 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu Duygu Üstünbaş aslen Ankaradoğumludur. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Ancak mezuniyetin ardından mesleki kariyerine adım atmamış daha sonra eğitim hayatını, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dalı bölümü ile devam ettirmiştir. Duygu Üstünbaş oyunculuk hayatını ise Sen Anlat Karadeniz dizisinde Avukat Esma karakteri ile devam ettirmektedir. Duygu Üstübaş'ı daha önce tanımayan dizinin takipçileri 'Sen Anlat Karadeniz Esma'nın gerçek adı ne' sorusuna yanıt aradı. Duygu Üstünbaş'ı yakından tanımak isteyen bazı takipçileri ise güzel oyuncunun boyunu öğrenince inanamadı. Peki siz Sen Anlat Karadeniz'in Esma'sı Duygu Üstünbaş'ın boyunu biliyor musunuz?

Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın bu hali bildiğiniz gibi değil!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

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Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın bu hali bildiğiniz gibi değil!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ - 1.77 CM

Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın bu hali bildiğiniz gibi değil!

ARAS BULUT İYNEMLİ

Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın bu hali bildiğiniz gibi değil!

ARAS BULUT İYNEMLİ - 1.82 CM

Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın bu hali bildiğiniz gibi değil!

HANDE ERÇEL

Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın bu hali bildiğiniz gibi değil!

HANDE ERÇEL - 1.75 CM

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