Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın bu hali bildiğiniz gibi değil!

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz'in oyuncuları dikkat çekmeye devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz'in başarılı Avukatı Esma karakterini canlandıran Duygu Üstünbaş oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Sen Anlat Karadeniz'in sevilen oyuncusu Duygu Üstünbaş'ın Instagram hesabını takip eden hayranları gerçek hayattaki fotoğraflarını görünce çok şaşırıyor. Sen Anlat Karadeniz'in Avukat Esma'sı Duygu Üstünbaş'ın fotoğraflarını gören takipçileri güzel oyuncunun en çok boyunu merak ediyor. Sen Anlat Karadeniz'in başarılı ve azimli avukatı Duygu Üstünbaş hem oyunculuğu ile hem de güzelliğiyle büyük beğeni alıyor. 1990 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu Duygu Üstünbaş aslen Ankaradoğumludur. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Ancak mezuniyetin ardından mesleki kariyerine adım atmamış daha sonra eğitim hayatını, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dalı bölümü ile devam ettirmiştir. Duygu Üstünbaş oyunculuk hayatını ise Sen Anlat Karadeniz dizisinde Avukat Esma karakteri ile devam ettirmektedir. Duygu Üstübaş'ı daha önce tanımayan dizinin takipçileri 'Sen Anlat Karadeniz Esma'nın gerçek adı ne' sorusuna yanıt aradı. Duygu Üstünbaş'ı yakından tanımak isteyen bazı takipçileri ise güzel oyuncunun boyunu öğrenince inanamadı. Peki siz Sen Anlat Karadeniz'in Esma'sı Duygu Üstünbaş'ın boyunu biliyor musunuz?