Sen Anlat Karadeniz’in Esma’sı Duygu Üstünbaş’ın bu hali bildiğiniz gibi değil!

Sen Anlat Karadeniz'in 56. bölümü bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" der. Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır. Sen Anlat Karadeniz'in güzel Avukatı Esma, gerçek hayattaki haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncusu Duygu Üstünbaş'ın sosyal medya paylaşımları hayranları tarafından çok beğeniliyor. Yaptığı her paylaşımla dikkat çeken Duygu Üstünbaş'ın bu kez de en çok boyu merak konusu oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Avukat Esma'sı Duygu Üstünbaş ve diğer ünlü isimlerin boyları…