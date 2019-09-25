Müge Boz ve Caner Erdeniz'in aşk pozu! Bu halime bayılıyorum!

Oyuncu Müge Boz, geçtiğimiz haziran ayında basketbolcu Cener Erdeniz ile nikah masasına oturmuştu. İlk bebeğini dünyaya getirmek için gün sayan Müge Boz, hamileliğinde 6,5 ayı geride bıraktı. Müge Boz, eşiyle verdiği hamile pozunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Müge Boz, fotoğrafın altına şu notu düştü…
Giriş Tarihi: 25.9.2019 10:04Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 10:11
Oyuncu Müge Boz, geçtiğimiz haziran ayında basketbolcu Cener Erdeniz ile nikah masasına oturmuştu.
6,5 AYI GERİDE BIRAKTI
İlk bebeğini dünyaya getirmek için gün sayan Müge Boz, hamileliğinde 6,5 ayı geride bıraktı.