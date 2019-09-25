Haberler > Günaydın Haberleri > Müge Boz ve Caner Erdeniz'in aşk pozu! Bu halime bayılıyorum!

ve 'in aşk pozu! Bu halime bayılıyorum!

Oyuncu , geçtiğimiz haziran ayında basketbolcu Cener Erdeniz ile nikah masasına oturmuştu. İlk bebeğini dünyaya getirmek için gün sayan Müge Boz, hamileliğinde 6,5 ayı geride bıraktı. Müge Boz, eşiyle verdiği hamile pozunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Müge Boz, fotoğrafın altına şu notu düştü…

Giriş Tarihi: 25.9.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 10:11
Müge Boz ve Caner Erdeniz'in aşk pozu! Bu halime bayılıyorum!

Oyuncu , geçtiğimiz haziran ayında basketbolcu Cener Erdeniz ile nikah masasına oturmuştu.

6,5 AYI GERİDE BIRAKTI

İlk bebeğini dünyaya getirmek için gün sayan Müge Boz, hamileliğinde 6,5 ayı geride bıraktı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Müge Boz ve Caner Erdeniz'in aşk pozu! Bu halime bayılıyorum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN