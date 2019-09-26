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'dan çarpıcı açıklama! 'O işi de bitirdim'

, sevgilisinden yeni ayrılan eski eşi Kaya Çilingiroğlu’na gönderme yaptı. Eski eşi Kaya Çilingir hakkında konuşan Avşar, Kaya çok şeker, onunla çok eğleniyorum. O da benimle eğleniyor ama o göstermiyor. Çilingiroğlu’nun Seda Sevin'le ilişkisinin kıskançlık yüzünden bittiği hatırlatınca ünlü şarkıcı; O işi de bitirdim, operasyon tamam. Sıra sırada kinde, teker teker… Biraz ara veriyorum ondan sonra yeter diyorum.' esprisini yaptı.

Giriş Tarihi: 26.9.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 12:30
Hülya Avşar'dan çarpıcı açıklama! 'O işi de bitirdim'

, sevgilisinden yeni ayrılan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na gönderme yaptı. Hülya Avşar dün Tarabya'da yürüyüş yaparken görüntülendi. Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Avşar, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

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Hülya Avşar'dan çarpıcı açıklama! 'O işi de bitirdim'
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