Hülya Avşar'dan çarpıcı açıklama! 'O işi de bitirdim'

Hülya Avşar, sevgilisinden yeni ayrılan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na gönderme yaptı. Hülya Avşar dün Tarabya'da yürüyüş yaparken görüntülendi. Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Avşar, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.