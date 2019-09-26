Hülya Avşar'dan çarpıcı açıklama! 'O işi de bitirdim'

Hülya Avşar, sevgilisinden yeni ayrılan eski eşi Kaya Çilingiroğlu’na gönderme yaptı. Eski eşi Kaya Çilingir hakkında konuşan Avşar, Kaya çok şeker, onunla çok eğleniyorum. O da benimle eğleniyor ama o göstermiyor. Çilingiroğlu’nun Seda Sevin'le ilişkisinin kıskançlık yüzünden bittiği hatırlatınca ünlü şarkıcı; O işi de bitirdim, operasyon tamam. Sıra sırada kinde, teker teker… Biraz ara veriyorum ondan sonra yeter diyorum.' esprisini yaptı.
Giriş Tarihi: 26.9.2019 12:25Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 12:30
Hülya Avşar, sevgilisinden yeni ayrılan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na gönderme yaptı. Hülya Avşar dün Tarabya'da yürüyüş yaparken görüntülendi. Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Avşar, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.