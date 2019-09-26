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Ünlü oyuncu 'ın doğum kilolarından eser kalmamış! İşte ...

Ünlü oyuncu kısa bir süre önce doğum yapmıştı. Kızı Leyla'yı Ağustos ayında kucağına alan Seda Bakan geçtiğimiz gün kızının 40'ını uçurdu. Ünlü oyuncu Seda Bakan önceki gün bir 'de görüntülendi. Doğum kilolarından kurtulan güzel oyuncu Seda Bakan fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 26.9.2019 12:23 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 12:27
Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın doğum kilolarından eser kalmamış! İşte Seda Bakan'ın son hali...

Ünlü oyuncu kısa bir süre önce doğum yapmıştı. Kızı Leyla'yı Ağustos ayında kucağına alan Seda Bakan geçtiğimiz gün kızının 40'ını uçurdu.

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Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın doğum kilolarından eser kalmamış! İşte Seda Bakan'ın son hali...
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