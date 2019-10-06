Büyük usta Neşet Ertaş Külliye’de anıldı

Sesin, sazın ve sözün büyük ustası Neşet Ertaş, ölümünün yedinci yılında anıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerindeki 3. Neşet Ertaş'ı Anma ve Kültür Sanat Etkinliği'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi evsahipliği yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı etkinlikte Yudum, bağlaması ile yaptığı Bozlak açılışıyla binlerce kişiyi mest etti.







Gecede Bedia Akartürk, Mustafa Keser, Muazzez Ersoy, Yıldız Tilbe ve Zara da sahneye çıktı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve Prof. Dr. Erol Parlak 'Sen Benimsin Ben Seninim' adlı eseri seslendirdi. Törende bağlama sanatçısı Mehmet Erenler, Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü'nü Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un elinden aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Neşet Ertaş'ı anma programı