‘Atv İstiklal Marşı’nı tüm Türkiye’ye ezberletti’

BUGÜN NELER OLDU

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması, cumartesi gecesi ekrana damga vurmakla kalmadı, resmen Türkiye'yi salladı! Final sorusunu bilen Arda Ayten, 1 milyon liranın sahibi oldu. Ayten'in İstiklal Marşı'nın tüm kıtalarını ezbere okuması olay oldu. Program, kısa sürede atılan 80 bin tweet'le Twitter'da Trend Topic oldu. Bir izleyici ATV'yi şu tweet'le övdü: "Okullarda öğretilemeyen İstiklal Marşı'nı, ATV bir programda 80 milyona ezberletti!"KİM Milyoner Olmak İster?'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, ilk sınavını başarıyla verdi. Binlerce tebrik mesajı arasında Demet Akalın'ın şu sözleri geceye damga vurdu: 'Daha güzel bir akşam olamazdı. İstiklal Marşı için tebrikler ATV. Tebrikler enişte (Kenan İmirzalıoğlu'nu kastediyor), uğurunla devam et inşallah.' Akalın, İmirzalıoğlu için ikinci bir paylaşım daha yaptı: 'Karizmanın muhteşem dönüşü!'