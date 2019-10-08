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Genç kadının kendini arayış serüveni

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Genç kadının kendini arayış serüveni
Oyuncu Feride Çetin, yeni kitabı 'Annemiz Aşktır'ı piyasaya çıkardı. Çetin, kitabında dünyaya faydalı olmanın yollarını arayan ve başkalarıyla dert ortaklığı kurdukça zenginleşen bir kadının hikayesini anlatıyor. Kitap; Çetin'in çocukluk, ilk gençlik anıları ve meslek hayatına atılırken yaşadığı deneyimlerle başlıyor. Devamı ise Çetin'in, diğer yazar, şair, aktivist ve bilim insanlarına dair yazdığı denemelerden oluşuyor. 'Annemiz Aşktır'da aralarında Afife Jale, Tomris Uyar, Adalet Cimcoz, Halet Çambel'in de yer aldığı kadın hareketinin öncüsü sayılabilecek isimler konu ediliyor.
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Genç kadının kendini arayış serüveni
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