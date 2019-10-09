‘Fekeli’nin çocuklarla duygusal anları

BUGÜN NELER OLDU

Türk sinemasının duayen isimlerinden Sadri Alışık adına Yeni Mahalle Belediyesi tarafından Ankara'da açılan kreşi ziyaret eden Kerem Alışık, kendisini karşılayan çocuklarla duygusal anlar yaşadı.Atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Fekeli' karakterini canlandıran Alışık, hislerini şöyle ifade etti: "Çocukları görünce büyüyerek çocukluk ettiğimizi anladım. Keşke çocuk olsak yeniden... Sadece düştüğümüz için içimiz acısa ve çok koştuğumuz için çarpsa kalbimiz... Çok paramız olsaydı çocukluk satın alırdık. Büyüklük başkalarında kalsın. Bugün bu yavrular bana huzur, mutluluk ve inanılmaz bir heyecan kattı." 250 öğrencili Sadri Alışık Anaokulu ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret eden Alışık, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte derslikleri gezdi. Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Alışık, 'Turist Ömer' selamı veren çocuklarla sohbet etti ve miniklerin kendisi için hazırladığı resimleri görünce duygulandı.