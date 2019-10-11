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’ güldürmeye devam ediyor

Seneler önce sahnelediği tek kişilik gösterisi ‘’ ile bu yaz yeniden seyirci karşısına çıkan ve gören ’in turnesine devam ediyor.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 17:11
‘Azınlıkta Kaldık’ güldürmeye devam ediyor

İzmirliler, dün akşam İzmir Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahneye çıkan Uğur Yücel'e büyük ilgi gösterdi.

Sahnelendiği yıllarda büyük beğeni toplayan Uğur Yücel'in tek kişilik gösterisi 'Azınlıkta Kaldık', seneler sonra yeniden güldürüyor. Son olarak dün akşam İzmir seyircisiyle buluşan Uğur Yücel, tek kişilik gösterisini kapalı gişe olarak sahneledi. İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği ve gösteri boyunca keyifli anlar yaşadığı gecede, Uğur Yücel sahnede yine beğenilen bir performans sergiledi.

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‘Azınlıkta Kaldık’ güldürmeye devam ediyor
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