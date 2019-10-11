Bir Zamanlar Çukurova'da Selami Şahin rüzgarı esti!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 39'uncu bölümünde izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Bir Zamanlar Çukurova'nın tümü birbirine bağlı nedenlerle çıkmaza giren 'aşk'ları, bu hafta duygu dolu bir şarkı eşliğinde izleyicinin gözünün önünden aktı. İzleyici, Çukurova'nın aşk hikayelerini Selami Şahin'in klasikleşmiş 'Ben Sevdalı Sen Belalı' isimli şarkısı eşliğinde izledi.
Giriş Tarihi: 11.10.2019 10:08Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 10:11
DUYGU DOLU ANLAR
Bir Zamanlar Çukurova'nın 39'uncu bölümünde izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Dizinin tümü birbirine bağlı nedenlerle çıkmaza giren 'aşk'ları, bu hafta duygu dolu bir şarkı eşliğinde izleyicinin gözünün önünden aktı.