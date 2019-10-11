Bir Zamanlar Çukurova'da Selami Şahin rüzgarı esti!

DUYGU DOLU ANLAR

Bir Zamanlar Çukurova'nın 39'uncu bölümünde izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Dizinin tümü birbirine bağlı nedenlerle çıkmaza giren 'aşk'ları, bu hafta duygu dolu bir şarkı eşliğinde izleyicinin gözünün önünden aktı.