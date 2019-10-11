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'da rüzgarı esti!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise ve 'ın gerçekleştirdiği '', 39'uncu bölümünde izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Bir Zamanlar Çukurova'nın tümü birbirine bağlı nedenlerle çıkmaza giren 'aşk'ları, bu hafta duygu dolu bir şarkı eşliğinde izleyicinin gözünün önünden aktı. İzleyici, Çukurova'nın aşk hikayelerini 'in klasikleşmiş 'Ben Sevdalı Sen Belalı' isimli şarkısı eşliğinde izledi.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 10:11
Bir Zamanlar Çukurova'da Selami Şahin rüzgarı esti!

DUYGU DOLU ANLAR

'nın 39'uncu bölümünde izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Dizinin tümü birbirine bağlı nedenlerle çıkmaza giren 'aşk'ları, bu hafta duygu dolu bir şarkı eşliğinde izleyicinin gözünün önünden aktı.

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Bir Zamanlar Çukurova'da Selami Şahin rüzgarı esti!
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