Caner Karaloğlu ile yasak aşk yaşayan Tuba Ünsal oyuncu İnanç Konukçu ile görüntülendi!

Tuba Ünsal'ın evli iş adamı Caner Karaloğlu ile yasak aşk haberlerine karışmış ikili birlikte görüntülenmişti. Caner Karaloğlu ile kaçamak yaparken yakalanan Tuba Ünsal, işi pişkinliğe vurup "Caner'in eşinin hayatında da biri var" demişti.