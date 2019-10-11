Caner Karaloğlu ile yasak aşk yaşayan Tuba Ünsal oyuncu İnanç Konukçu ile görüntülendi!

Tuba Ünsal'ın evli iş adamı Caner Karaloğlu ile yasak aşk haberlerine karışmış ikili birlikte görüntülenmişti. Caner Karaloğlu ile kaçamak yaparken yakalanan Tuba Ünsal, işi pişkinliğe vurup "Caner'in eşinin hayatında da biri var" demişti. Günaydın'ın Şubat'ta duyurduğu 'Yasak aşk' haberinin doğruluğu kanıtlanınca Caner Karaloğlu'nun eşi İspanyol model Elisabeth Mas ile Tuba Ünsal çekişmeleri magazin gündemini oldukça oyalamıştı.Habertürk'ün haberine göre aner Karaloğlu ile yasak aşk yaşayan Tuba Ünsal oyuncu İnanç Konukçu ile görüntülendi. İnanç Konukçu'nun koluna girmiş mekandan çıkarken bir anda patlayan flaşlarla neye uğradıklarını şaşıran Tuba Ünsal ve İnanç Konukçu'nun ayakta durmakta zorluk çekecek kadar alkollü olmaları dikkatlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 11.10.2019 17:01Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 17:17
Tuba Ünsal'ın evli iş adamı Caner Karaloğlu ile yasak aşk haberlerine karışmış ikili birlikte görüntülenmişti. Caner Karaloğlu ile kaçamak yaparken yakalanan Tuba Ünsal, işi pişkinliğe vurup "Caner'in eşinin hayatında da biri var" demişti.