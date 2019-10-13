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sokaklarında yürüyemedi! Can Yaman'a Türk takipçilerden tepki!

Ünü ülke sınırlarını aşan , gittiği 'nın Roma kentinde sokakta yürürken kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Can Yaman, oynadığı dizinin final yapmasından sonra Avrupa basının da dikkatini çekti. Can Yaman, gittiği Roma'da hayranlarının ilgisinden yürüyemedi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüye ise çoğu kullanıcı tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 16:35
Can Yaman İtalya sokaklarında yürüyemedi! Can Yaman'a Türk takipçilerden tepki!

Ünü ülke sınırlarını aşan , gittiği 'nın Roma kentinde sokakta yürürken kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bayan hayranlarının ortasında kalan Yaman yürümekte güçlük çekti. Oyuncunun bu görüntüsü ise sosyal medyada eleştiri aldı.
ROMA'DA HAYRANLARININ İLGİSİNDEN YÜRÜYEMEDİ
Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Can Yaman, oynadığı dizinin final yapmasından sonra Avrupa basının da dikkatini çekti. Yaman, gittiği Roma'da hayranlarının ilgisinden yürüyemedi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüye ise çoğu kullanıcı tepki gösterdi.

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Can Yaman İtalya sokaklarında yürüyemedi! Can Yaman'a Türk takipçilerden tepki!
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