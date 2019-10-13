Can Yaman İtalya sokaklarında yürüyemedi! Can Yaman'a Türk takipçilerden tepki!

Ünü ülke sınırlarını aşan Can Yaman, gittiği İtalya'nın Roma kentinde sokakta yürürken kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bayan hayranlarının ortasında kalan Yaman yürümekte güçlük çekti. Oyuncunun bu görüntüsü ise sosyal medyada eleştiri aldı.

ROMA'DA HAYRANLARININ İLGİSİNDEN YÜRÜYEMEDİ

Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Can Yaman, oynadığı dizinin final yapmasından sonra Avrupa basının da dikkatini çekti. Yaman, gittiği Roma'da hayranlarının ilgisinden yürüyemedi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüye ise çoğu kullanıcı tepki gösterdi.