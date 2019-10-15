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efsanesini başlatan antrenör

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Naim Süleymanoğlu efsanesini başlatan antrenör
Gürkan Uygun, 22 Kasım'da vizyona girecek Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminde milli haltercinin ilk antrenörü Enver Türkileri'yi canlandırıyor. Uygun'un; Süleymanoğlu'nu 10 yaşındayken keşfeden, onu yetiştirip dünya halter tarihini baştan yazan antrenör rolündeki performansı merakla bekleniyor. Dijital Sanatlar Yapımevi imzalı filmde; Hayat Van Eck, Naim Süleymanoğlu'nu canlandırıyor. Filmde ayrıca; Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Levent Ülgen ve İsmail Hacıoğlu gibi ünlü oyuncular rol alıyor.
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Naim Süleymanoğlu efsanesini başlatan antrenör
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