‘Ablamın açıklamalarına saygı duyuyoruz’

BUGÜN NELER OLDU

İkinci bebeğine dört aylık hamile olan Bergüzar Korel, önceki gün eşi Halit Ergenç'le rutin doktor kontrolü sonrası Nişantaşı'nda görüntülendi. Ali adında bir oğlu olan Korel, "İkinci çocuk için isim düşündünüz mü?" sorusuna "Hayır, henüz düşünmedik ama yine Ali gibi basit ve sade bir isim olur" diye cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde yurt dışında yaşayan ablası Zeynep Korel'in hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle mahkemeye başvurarak koruma kararı aldıran Korel, bu konuyla ilgili de ilk kez şöyle konuştu: "Biz her zaman ailecek bütün aile fertlerimizin seçimlerine, hayatlarına hep saygı duyduk. O kendisi paylaşmayı tercih etti. Onun tercihidir. Saygı duyuyoruz." Zeynep Korel, geçtiğimiz günlerde yurt dışında evlere temizliğe gittiğini, Bergüzar Korel'in de eşi Halit Ergenç ile aralarının iyi olmadığını iddia etmişti.