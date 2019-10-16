Erhan Yazıcıoğlu’ndan tek kişilik oyun

BUGÜN NELER OLDU

Tiyatro sahnesinde 52 yılı geride bırakan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, tek kişilik gösterisi 'Fikrim Firarda' ile seyirciyle buluşuyor. Yazıcıoğlu'nun, hayatına dokunanları, anılarını, yaşamından kesitleri sahneleyeceği oyunun ilk afişi yayınlandı. Erhan Yazıcıoğlu, 'Fikrim Firarda' ile yurt içi ve yurt dışı turneleri için de hazırlıklara da başladı. Erhan Yazıcıoğlu, yazıp oynadığı tek kişilik gösteride; bol kahkaha, biraz hüzün, yer yer şaşkınlık ve hayata dair çarpıcı gerçekleri seyirciyle buluşturmayı vâdediyor.