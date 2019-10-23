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delilleri unuttu dosya kapandı

’a, “Müstehcen fotoğrafların var, para vermezsen yayarım” mesajıyla şantaj yapıldı. Boluğur, cep mesajlarını delil olarak gösteremedi, dosya kapandı

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 23.10.2019
Merve Boluğur delilleri unuttu dosya kapandı

Oyuncu Merve Boluğur'a geçtiğimiz günlerde bir mesaj geldi. Mesajı atan "Fotoğraflarını sosyal medyada yayarım" deyip ünlü oyuncuyu tehdit ederek ondan para istedi. Mesajın gönderildiği numaranın, yurt dışına kayıtlı olduğu belirlendi. Boluğur, kendisinden şantajla para talep eden kişinin kimliğinin tespiti için İstanbul Adliyesi'ne başvurdu. Savcılığa ifade veren oyuncu, şantaj olayını anlattı. Boluğur'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturmada dosyaya delil sunması için çağırılan Boluğur, kendisine gönderilen mesajları delil olarak sunmadı. Dosya, takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

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Merve Boluğur delilleri unuttu dosya kapandı
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