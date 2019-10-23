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  • Ayşegül Yıldız'ın şimdi bambaşka bir hayatı var... İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

'ın şimdi bambaşka bir hayatı var... 'in eski eşi 'ın yeni işi şaşırttı!

Usta sanatçı , aşkları evlilikleri ile sıkça magazin gündeminde yer almış ünlü isimlerden. Oldukça olaylı bir aşk hayatı olan İbrahim Tatlıses'in hayatına girmiş olan kadınlardan biri de . Uzun yıllar birlikte olduktan sonra 2011 yılında nikah masasına oturan İbrahim Tatlıses ve 'ın bu evliliklerinden bir de Tatlıses adında bir kızları oldu. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile birlikte olan Ayşegül Yıldız'ın evliliği çok uzun sürmedi. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız 2013 yılında boşandı. Boşanmanın ardından Ayşegül Yıldız, 'ya geri döndü ve 'nde eğitimini gördüğü işi yapmaya başladı. Güzelliği ile de dikkat çeken Ayşegül Yıldız yeni mesleği ile şaşırtıyor. Ayşegül Yıldız, şimdi kendi işinin patroniçesi... Zaman zaman da sosyal medya sayfasından paylaşımlarda bulunan ile fotoğraflarına beğeni yağıyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 08:01 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 08:09
Ayşegül Yıldız'ın şimdi bambaşka bir hayatı var... İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

Usta sanatçı , aşkları evlilikleri ile sıkça magazin gündeminde yer almış ünlü isimlerden. Oldukça olaylı bir aşk hayatı olan İbrahim Tatlıses'in hayatına girmiş olan kadınlardan biri de . Uzun yıllar birlikte olduktan sonra 2011 yılında nikah masasına oturan İbrahim Tatlıses ve 'ın bu evliliklerinden bir de Tatlıses adında bir kızları oldu. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile birlikte olan Ayşegül Yıldız'ın evliliği çok uzun sürmedi. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız 2013 yılında boşandı. Boşanmanın ardından Ayşegül Yıldız, 'ya geri döndü ve 'nde eğitimini gördüğü işi yapmaya başladı. Güzelliği ile de dikkat çeken Ayşegül Yıldız yeni mesleği ile şaşırtıyor. Ayşegül Yıldız, şimdi kendi işinin patroniçesi... Zaman zaman da sosyal medya sayfasından paylaşımlarda bulunan ile fotoğraflarına beğeni yağıyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Ayşegül Yıldız'ın şimdi bambaşka bir hayatı var... İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

TOLGA SARITAŞ

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, liseyi bitirdikten sonra, annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verilince bir süre çıraklık yaptı.

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Ayşegül Yıldız'ın şimdi bambaşka bir hayatı var... İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

Sonrasında ise bir arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yaptı.

Ayşegül Yıldız'ın şimdi bambaşka bir hayatı var... İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

YILDIZ TİLBE

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı.

Ayşegül Yıldız'ın şimdi bambaşka bir hayatı var... İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.

Ayşegül Yıldız'ın şimdi bambaşka bir hayatı var... İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

KIVANÇ TATLITUĞ

Oyunculuktan önce yüreği basketbol için çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı.

Ayşegül Yıldız'ın şimdi bambaşka bir hayatı var... İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!

Sakatlanıp spora veda edince hayatı bir anda değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu.

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