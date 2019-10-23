Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Türk Sineması'nın 'Yumurcak' lakaplı yıldızı İlker İnanoğlu, yine çapkınlıkta... 54 yaşındaki oyuncu, önceki gün kendisinden 30 yaş küçük Annebel isimli aşkıyla görüntülendi.

KALBİNİ YABANCI BİR GÜZELE KAPTIRDI

Takvim'in haberine göre; Yeşilçam'ın 'Yumurcak' lakaplı çocuk oyuncusu İlker İnanoğlu, yıllar geçtikçe çapkınlıkta gaza bastı. Başından üç evlilik geçen ve bugüne kadar sayısız güzelle aşk yaşayan 54 yaşındaki oyuncu, kalbini yabancı bir güzele kaptırdı. İlker İnanoğlu ile Annebel isimli sevgilisi, önceki gün Kanyon'daydı.