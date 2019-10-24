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ile ikinci kez evleniyor! Sinan Akçıl 'İnşallah aşkın en tepesinde kalırız'

Kısa süre önce evliliklerini noktalayan - çifti, boşanmanın ardından Arnavutköy'de el ele görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde baş başa tatile çıktıklarını söyleyen Akçıl, "Aşıklar tepesine gittik, inşallah aşkın en tepesinde kalırız" dedi. Şarkıcı, yeniden evlenecekleri iddiasıyla ilgili ise "Nikah tarihini söylemeyeyim, Burcu'yu ikna etmeye çalışıyorum" dedi

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın
Giriş Tarihi: 24.10.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 10:48
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez evleniyor! Sinan Akçıl 'İnşallah aşkın en tepesinde kalırız'

Ani bir karar ile geçtiğimiz aylarda boşanan - çifti, önceki akşam Arnavutköy'de el ele görüntülendi. Tekrar evlenecekleri konuşulan ikili, romantik bir akşam geçirdiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi.

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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez evleniyor! Sinan Akçıl 'İnşallah aşkın en tepesinde kalırız'
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