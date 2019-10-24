Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez evleniyor! Sinan Akçıl 'İnşallah aşkın en tepesinde kalırız'

Ani bir karar ile geçtiğimiz aylarda boşanan Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, önceki akşam Arnavutköy'de el ele görüntülendi. Tekrar evlenecekleri konuşulan ikili, romantik bir akşam geçirdiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi.