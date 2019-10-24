Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez evleniyor! Sinan Akçıl 'İnşallah aşkın en tepesinde kalırız'

Kısa süre önce evliliklerini noktalayan Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, boşanmanın ardından Arnavutköy'de el ele görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde baş başa tatile çıktıklarını söyleyen Akçıl, "Aşıklar tepesine gittik, inşallah aşkın en tepesinde kalırız" dedi. Şarkıcı, yeniden evlenecekleri iddiasıyla ilgili ise "Nikah tarihini söylemeyeyim, Burcu'yu ikna etmeye çalışıyorum" dedi
Giriş Tarihi: 24.10.2019 10:42Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 10:48
Ani bir karar ile geçtiğimiz aylarda boşanan Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, önceki akşam Arnavutköy'de el ele görüntülendi. Tekrar evlenecekleri konuşulan ikili, romantik bir akşam geçirdiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi.