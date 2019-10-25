Haberler > Günaydın Haberleri > Mehmet Ali Erbil setlere geri döndü! İşte Mehmet Ali Erbil’in ilk görüntüleri

setlere geri döndü! İşte Mehmet Ali Erbil’in ilk görüntüleri

Ünlü oyuncu ve şovmen ’in setlere geri dönüşüyle sevenlerini heyecanlandırdı. Gelen bilgiye göre Mehmet Ali Erbil, Hababam Sınıfı filminde rol alacak. Hastaneden taburcu olmasıyla birlikte setlere hızlı geri dönüş yapan Erbil’in sağlığının iyi olduğu gözlemlendi. Bilindiği üzere Mehmet Ali Erbil yaklaşık 9 aydır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele ediyordu. Hayranları ünlü oyuncunun setlere geri dönüşüne sevinirken, Hababam Sınıfı film çekimlerine abisi Mustafa Erbil ile dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etti. İşte Mehmet Ali Erbil’in film setinden ilk görüntüsü ve videosu!

Giriş Tarihi: 25.10.2019 17:02 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 17:50
Mehmet Ali Erbil setlere geri döndü! İşte Mehmet Ali Erbil’in ilk görüntüleri

Türk oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısı setlere geri dönüşü hızlı oldu. Hababam Sınıfı filmiyle ekranlara geri dönüş yapan Erbil'in set görüntüleri hayranlarını heyecanlandırdı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Ali Erbil setlere geri döndü! İşte Mehmet Ali Erbil’in ilk görüntüleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN